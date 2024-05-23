Расследователи CIT подтвердили затопление российского ракетоносителя "Циклон"

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team подтвердила потерю российским Черноморским флотом малого ракетного корабля "Циклон". Он был утоплен в результате ракетного удара украинской армии по порту Севастополя в оккупированном Крыму в ночь на 19 мая. Флот РФ получил судно полгода назад.

Расследователи рассказали, получившие фото, на котором видна торчащая из воды мачта. Сравнив ее со справочными фотографиями, расследователи пришли к выводу, что мачта принадлежит «Циклону».

Именно фото в CIT не опубликовали из соображений безопасности источника, отметив, что в Крыму ситуация для оппозиционных активистов – «особо сложная».

В материале CIT не сообщается, какие именно повреждения получил корабль и подлежит ли он восстановлению.

Российский флот о потере корабля не сообщал. Неизвестно, находились ли на борту члены экипажа и были ли среди них потери.

21 мая в Генштабе ВСУ подтвердили, что при ударе 19 мая в оккупированном Крыму был поражен «Циклон». Перед тем Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщали об уничтожении российского морского тральщика «Ковровец» во время упомянутого удара 19 мая.

Спикер Военно-морских сил и глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что поражение «Циклона» будет означать, что в Крыму нет ни одного судна-носителя крылатых ракет.

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