Ядерные учения РФ представляют угрозу только на бумаге – The Telegraph

Россия, вероятно, в своих учениях использует неядерные боеголовки. Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

РФ начала ядерные учения, во время которых применяют ракетные комплексы "Искандер", способные наносить удары как ядерными, так и обычными ракетами. Кремль заявил, что эти учения были ответом на "эскалационные" комментарии британских и французских официальных лиц, одобривших использование западного оружия для поражения целей на материковой части России.

Эксперты считают, что учения были призваны напомнить об угрозах России применить тактическое ядерное оружие в Украине. Однако Гамиш де Бреттон-Гордон, бывший командир Объединенного полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, сказал, что это "лишь блеф и пустословие", отмечает издание.

"Это еще одно свидетельство того, что тактическая ядерная угроза России является "тигром на бумаге", и к ней следует относиться именно так. Скорее всего, боеголовка неядерна — мы знаем, что им пришлось использовать много ракет "Искандер" для запуска обычных ракет, когда они заканчиваются" , — считает Бреттон-Гордон.

Путин неоднократно поднимал вопрос о перспективе превращения конфликта в ядерную войну, обычно пытаясь сдержать военную поддержку Киева со стороны Запада. Высокопоставленные чиновники НАТО ранее игнорировали его комментарии как "психологическое запугивание, а не реальные намерения".