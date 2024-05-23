Польша усиливает безопасность главного узла поставок оружия в Украину

Польские власти усиливают безопасность главного транзитного узла для военной помощи Украине из-за серии арестов на этой неделе, что свидетельствует об обеспокоенности относительно диверсионных операций, поддерживаемых РФ.﻿ Об этом сообщает агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк подтвердил, что принимаются меры для усиления безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка. Расположенный менее чем в 100 км от украинской границы, этот объект обрабатывает до 90% западных грузов, следующих в Украину. Он также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

"Мы имеем дело с иностранным государством, которое проводит враждебные и - военным языком - кинетические действия на польской территории. Ничего подобного раньше не было" , - сказал Семоняк, не детализируя меры безопасности в аэропорту.

Министр заявил, что Польша борется с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр Дональд Туск объявил о задержании 12 человек в рамках борьбы с предполагаемыми актами саботажа, направленными из России. Речь идет о поджогах, попытках поджогов, а также физических нападениях.

Роль аэропорта Жешув-Ясенка в операциях, поддерживаемых Кремлем, выяснилась в апреле. Прокуратура заявила, что арестовала подозреваемого мужчину, которого обвиняют в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина якобы был готов собирать информацию о безопасности аэропорта как часть плана.