"Дія" приостановила замену прав, а также покупку и продажу авто
В приложении и на портале "Дія" пять дней будут недоступны услуги замены водительских прав, а также покупка и продажа автомобиля. Об этом информировала пресс-служба Дии, сообщает Лига.Бизнес.
"Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дии. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступными", – говорится в сообщении.
В настоящее время Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов.
"И уже во вторник, 28 мая, снова сможете обновить удостоверение или перерегистрировать авто в Дии в несколько кликов", – сообщила пресс-служба.