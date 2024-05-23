"Дія" приостановила замену прав, а также покупку и продажу авто

В приложении и на портале "Дія" пять дней будут недоступны услуги замены водительских прав, а также покупка и продажа автомобиля. Об этом информировала пресс-служба Дии, сообщает Лига.Бизнес.

"Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дии. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступными", – говорится в сообщении.

В настоящее время Главный сервисный центр МВД заменит реквизиты для оплаты счетов.