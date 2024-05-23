Сенат Польши принял закон о помощи украинским беженцам

Верхняя палата польского парламента (Сенат) без внесения поправок приняла правительственный закон о продлении легальности пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения России. Закон на заседании Сената 22 мая поддержали 87 сенаторов, четыре были против, один сенатор воздержался, сообщает Укринформ.

На рассмотрение Сената попал закон 16 мая.

Как сообщалось, нижняя палата польского парламента (Сейм) во время заседания 15 мая приняла законопроект о продлении легальности пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения России, до 30 сентября 2025 года.

В целом, Сейм поддержал законопроект, разработанный правительством Польши, депутаты внесли в него незначительные поправки. В частности, депутаты приняли поправки по растяжению до четырех месяцев срока подачи документов о временном выполнении специальности врача, стоматолога, медсестры и акушерки, а также признания свидетельства об образовании стран, аннулировавших соглашение о взаимном признании с Польшей дипломов (таким образом сделала Беларусь).

Изменениями к закону, принятому в марте 2022 года, предусматривается, что социальная помощь по программам «800+» (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых) и «хороший старт» (одноразовая помощь в размере 300 злотых) будет предоставляться украинским семьям случае, если ребенок школьного возраста ходит в польскую школу.

В правительстве Польши объясняют такое нововведение тем, что Польша - единственная страна, где действует гибридная система образования для украинских детей (около 200 тыс. украинских детей учится в польских школах, а другая часть находится в украинской дистанционной системе образования). В Польше давно сетуют, что они не могут проверить, каким образом эти дети учатся, поэтому введение такого требования рассматривается как выравнивание шансов всех детей на получение базового образования. В правительстве РП считают, что благодаря этому положению в польских школах с нового учебного года прибавится 80 тысяч украинских детей.

Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет. Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR – предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

В то же время, этот закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

Закон предусматривает отмену единовременного социального пособия в Польше для украинских военных беженцев в размере 300 злотых (75 долл.), а также отмену денежной компенсации для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание военным беженцам из Украины.

После утверждения закона в Сейме и Сенате его должен подписать президент. Документ должен вступить в силу в Польше до 1 июля этого года.

По состоянию на сегодняшний день в Польше продлили до 30 июня действие предварительной версии закона, действие которого завершилось 4 марта.