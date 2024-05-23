Юсов: Буданов регулярно участвует в операциях ГУР

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов регулярно участвует в военных операциях ГУР. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

«ГУРу повезло с командиром, он непосредственно участвует в событиях, операциях и мероприятиях близко к нулю. Это важная составляющая для повышения морально-психологического состояния и мотивации бойцов» , - сказал представитель военной разведки.