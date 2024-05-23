Китай планирует вторжение на Тайвань в начале июня – СМИ

Армия Китая начала военные учения, окружив Тайвань. СМИ не исключают, что Пекин вторгнется на остров уже в начале лета текущего года﻿. Об этом пишет Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что на данный момент китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь.

Также опубликовано видео, на котором береговая охрана Тайваня предупреждает ВМС Китая изменить курс.

BREAKING: The Taiwanese Coast Guard is currently warning the Chinese navy to alter course."China 548 vessel, this is the coast guard of the Republic of China, Yilan patrol vessel. Your action will severely undermine the peace and stability in the Taiwan Straits. It will… pic.twitter.com/H1vyprTZNS — Global Press (@GlobalPressCorp) May 23, 2024

"China 548, это патрульный корабль береговой охраны Республики Китай, Yilan. Ваши действия серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе. Это увеличит вероятность инцидентов и риск безопасности. Пожалуйста, измените свое направление. Если вы решите войти, мы примем меры, чтобы оттолкнуть вас" , — говорится в предупреждении береговой охраны.

Также отмечается, что представитель МИД Китая сделал тревожное заявление, согласно которому Силы независимости Тайваня будут разбиты, а Китай достигнет полного объединения".

"Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и в крови после столкновения с великим… начинанием Китая достичь полного объединения" , — сказал представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, описывая учения вокруг острова как "серьезное предупреждение".

Отметим, что Пекин объявил о старте учений Joint Sword 2024A лишь через три дня после инаугурации президента Тайваня, назвав его "сепаратистом" и "нарушителем спокойствия".