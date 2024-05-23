Китай планирует вторжение на Тайвань в начале июня – СМИ
Армия Китая начала военные учения, окружив Тайвань. СМИ не исключают, что Пекин вторгнется на остров уже в начале лета текущего года. Об этом пишет Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая, сообщает Деловая столица.
Отмечается, что на данный момент китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь.
Также опубликовано видео, на котором береговая охрана Тайваня предупреждает ВМС Китая изменить курс.
"China 548, это патрульный корабль береговой охраны Республики Китай, Yilan. Ваши действия серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе. Это увеличит вероятность инцидентов и риск безопасности. Пожалуйста, измените свое направление. Если вы решите войти, мы примем меры, чтобы оттолкнуть вас", — говорится в предупреждении береговой охраны.
Также отмечается, что представитель МИД Китая сделал тревожное заявление, согласно которому Силы независимости Тайваня будут разбиты, а Китай достигнет полного объединения".
"Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и в крови после столкновения с великим… начинанием Китая достичь полного объединения", — сказал представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, описывая учения вокруг острова как "серьезное предупреждение".
Отметим, что Пекин объявил о старте учений Joint Sword 2024A лишь через три дня после инаугурации президента Тайваня, назвав его "сепаратистом" и "нарушителем спокойствия".