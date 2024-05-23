В ОП назвали сроки подписания с Грецией соглашения по безопасности

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время встречи в Киеве со специальным уполномоченным МИД Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом договорился завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения о безопасности. Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Укринформ.

«В ходе встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения о безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время» , - говорится в сообщении.

На встрече заместитель руководителя ОП отметил поддержку Украинской формулы мира со стороны Греции, а также активное участие страны в реализации ее отдельных пунктов. Стороны обсудили подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, в том числе совместные усилия для более широкого привлечения стран Глобального юга к работе Саммита.

Жовква также отметил, что для Украины важна поддержка со стороны Греции начала переговоров о вступлении в ЕС, а также приближение Украины к членству в НАТО.

Заместитель руководителя Офиса Президента поблагодарил Грецию за непоколебимую поддержку и значительную всестороннюю помощь Украине, в том числе оборонную, с начала полномасштабного российского вторжения. Он также подчеркнул, что ее важно и дальше усиливать в соответствии с нынешними потребностями украинских воинов.