Наводчика ракет РФ на Яворовский полигон приговорили к 15 годам тюрьмы

Корректировщика ракетного удара по Яворовскому полигону, в результате которого погибло более 60 человек, бывшего работника КГБ 73-летнего Александра Косторного приговорили к 15 годам заключения.﻿, сообщает Украинская правда.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Львовской областной прокуратуры суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества" , – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения уроженец города Львова - бывший работник КГБ СССР - сотрудничал с агентами ФСБ РФ. Он собирал данные о расположении военных объектов, оружия и объектов критической инфраструктуры в регионе.

Осужденный через мессенджер Теlegram переслал карту-схему Яворовского военного полигона. На ней было изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Дополнительно отметил, где находятся казармы и общежития.

13 марта 2022 года оккупанты совершили обстрел этих объектов, в целом выпустив более 30 ракет. Тогда погибло более 60 человек, более 160 получили ранения.

Кроме этого, львовянин передавал врагу другую информацию с целью подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители задержали наводчика в июне 2022 года. Приговора он ждал под стражей.

Во время судебного заседания, по данным издания, Косторный вину не признал, в содеянном не раскаялся.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.