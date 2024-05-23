В Минобороны ответили, кому нужно идти в ТЦК после обновления данных в "Резерв+"

По закону о мобилизации военнообязанные могут обновить данные через мобильное приложение "Резерв+", однако есть случаи, когда этого недостаточно и придется обратиться в ТЦК, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве объясняют, что в территориальные центры комплектования придется обратиться, если данные из реестра "Оберег" содержат ошибки или не актуальны.

"Ошибки в реестре военнообязанных вызваны человеческим фактором при внесении информации операторами ТЦК" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Министерство обороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение Резерв+, предоставляющее возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Обериг.