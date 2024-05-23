Генштаб: Днем больше всего столкновений на Покровском и Купянском направлениях

С начала суток количество боевых столкновений между российскими оккупантами и защитниками Украины возросло до 36. В настоящее время самым горячим остаются Покровское и Купянское направления. Значительная активность вражеской авиации наблюдается на Харьковском, Краматорском и Приднепровском направлениях – всего россияне сбросили 19 управляемых авиабомб.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 23 мая.

На приграничных территориях, вблизи Черниговской и Сумской областей, противник сохраняет военное присутствие, обстрелял из артиллерии районы 11 украинских населенных пунктов и ударил неуправляемыми авиаракетами недалеко от Александровки Сумской области.

На Харьковском направлении идет бой в районе Старицы. Также враг нанес три авиаудара в район Волчанска и один – неподалеку от населенного пункта Золочев.

На Купянском направлении наши воины дали оккупантам жесткий отпор в районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки и Невского. Отражены четыре атаки. Еще ведутся боевые действия на трех участках возле Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении прекращены два вражеских штурма в сторону Тернов.

На Северском направлении противник пытался наступать вблизи населенного пункта Белогоровка. Атаку украинские воины отбили. В район Верхнекамянского захватчики избивали по вооружению штурмовой авиации.

На Краматорском направлении продолжаются активные боеприкосновения в районах Клещеевки и Андреевки. Недалеко от Белой горы попытка окупантов улучшить тактическое положение жестко подавлена. Четыре авиаудара враг нанес неподалеку от Торецка, Нью-Йорка и Северного.

На Покровском направлении российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность боевых действий и уже 10 раз предпринимали попытки прорвать оборону наших войск. Ситуация остается острой, однако под контролем украинских защитников.

На Кураховском направлении, у Константиновки и Водяного, отражены два штурма противника. В районе Красногоровки два боестолкновения продолжаются, а одно враг, понеся потери, прекратил.

На Времивском направлении враг пытался продвигаться из района Заветного Желания в сторону Старомайорского и Урожайного. Обе атаки отражены. Три УАБ российские террористы сбросили вблизи Сторожевого.

Ореховское направление – захватчики нанесли два авиаудара, оба – по району Новоандреевки. Использовали почти три десятка неуправляемых авиаракет.

В Приднепровском направлении противник трижды с начала дня начинал штурмы, направленные на плацдармы Сил обороны на левом берегу реки Днепр. Удачи не имел. Ударил шестью управляемыми авиабомбами в районы Ивановки и Велетенского.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.