В Германии уменьшилось количество искателей защиты из Украины

В 2023 году количество людей, ищущих защиты в Германии, увеличилось, в то же время украинцев среди них стало меньше. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в конце 2023 года в Центральном реестре иностранцев было всего 3,17 миллиона человек, искавших защиты, что на 95 тысяч (на 3%) больше по сравнению с предыдущим годом.

Среди соискателей защиты больше выходцев из Украины (977 тыс.), в то же время «их количество уменьшилось на 3 процента по сравнению с предыдущим годом», отмечается в бюллетене.

Также крупные группы искателей убежища из Сирии (712 тыс. человек, больше на 6%), Афганистана (323 тыс., +13%), Ирака (200 тыс., меньше на 5%) и Турции (152 тыс., +51). %). Именно они составляли почти три четверти всех, кто искал защиту в ФРГ.

Аналитики обращают внимание на то, что среди украинских соискателей защиты доля девушек и женщин (62%) значительно выше, чем среди соискателей защиты из Сирии или Афганистана (39%). При этом средний возраст сирийских, афганских и иракских искателей защиты составил 27 лет, украинцев – 34 года.

По состоянию на конец прошлого года около 2,5 миллионов человек имели статус защиты по гуманитарным причинам. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее, "главным образом благодаря признанию украинских беженцев войны", отмечают аналитики. Подавляющее большинство этих лиц, 87 процентов, имели статус временной защиты.

Около половины лиц со статусом и разрешением на временное проживание получили его через процедуру предоставления убежища.

Применялась также защита без процедуры предоставления убежища для тех, кто приехал в ФРГ из-за захватнической войны России против Украины.