СМИ: США готовят новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты уже в пятницу, 24 мая, могут объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 275 миллионов долларов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило агентство АР.

По словам собеседников АР, пакет содержит системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Других деталей о новой военной помощи не сообщается.

Этот пакет помощи от США станет четвертым по счету с тех пор, как в конце апреля американский Конгресс принял долгожданный законопроект об иностранном финансировании Украины и союзников.

Дополнительно Вашингтон объявил о выделении 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которые пойдут на оплату долгосрочных контрактов с оборонной промышленностью США.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на сумму почти 51 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.