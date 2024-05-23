Зеленский сообщил об участии президента Северной Македонии в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Северной Македонии Горданой Силяновской Давковой, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает X (Twitter).

По словам украинского лидера, он поздравил ее с избранием на должность и поблагодарил за подтверждение участия в Саммите мира.

"Также обсудили наше двустороннее сотрудничество. Буду рад видеть госпожу президента в Украине для дальнейшего укрепления отношений между нашими государствами", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, на парламентских выборах в Северной Македонии, которые состоялись 8 мая, уверенно победила правая оппозиция, прежде всего представленная партией ВМРО-ДПМНЕ. Поддерживаемая политсилой кандидат Гордана Силяновская Давкова также была избрана президентом страны.

Существуют опасения, что приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.