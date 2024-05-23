Глава СБУ подтвердил, что морские дроны "Sea Baby" оснастили РСЗО "Град"

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня "Град", таким образом Силы обороны поразили уже 4 российских корабля, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Малюк во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24, пишет пресс-служба СБУ.

По его словам, впервые СБУ использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

По словам Председателя СБУ, таким образом были поражены уже 4 вражеских корабля.

Одной из приоритетных целей Малюк называет и Крымский мост, уже дважды пораженный СБУ, в том числе с помощью морских дронов "Sea Baby".

Всего с помощью морских дронов было потрясено уже 11 русских кораблей.

"Со временем к нам присоединились собратья из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Что предшествовало:

22 мая проинформированный источник в СБУ сообщил УП, что морские дроны "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже опробовали, "минусируя" окупантов на Кинбурнской косе.

Справка: Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость морского дрона Sea Baby - 8,5 млн грн.