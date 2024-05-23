Шмыгаль провел встречу с миссией МВФ: что обсудили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Камером и миссией Фонда. Четвертый пересмотр программы EFF позволит привлечь 2,2 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.

"Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 млрд долларов" , - написал премьер.

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от МВФ 8 млрд долларов. Фонд входит в тройку крупнейших наших доноров и держит рамку всей помощи Украине в размере более 120 млрд долларов.

"Во время встречи скоординировали наши совместные действия в ключевых направлениях сотрудничества. Рассказал об усилиях правительства по конфискации замороженных российских активов, планах по восстановлению энергетики и о развитии децентрализованной системы, продолжении реформ.

Убедился, что МВФ будет оставаться надежным партнером Украины и в дальнейшем", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Команда Международного Валютного Фонда во главе с главой Европейского Департамента МВФ Альфредом Каммером начинает 23 мая встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами.

Ранее сообщалось, что Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.