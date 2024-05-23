"Укрэнерго" рассказало, как будут действовать графики отключений 24 мая

В пятницу, 24 мая, графики отключения света будут действовать в течение всех суток. Свет будут выключать и бытовым и промышленным потребителям, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление компании "Укрэнерго".

"Причина - дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии" , - пояснили в компании.

Объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, ограничивать электроснабжение не будут.

"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях" , - добавили в "Укрэнерго".

Отключения света в Украине

Этой весной россияне нанесли ряд массированных ударов по украинской энергетике. В частности, были разрушены несколько крупных ТЭЦ и ТЭС, а также остановилась работа Днепровской ГЭС. Из-за значительных повреждений генерации в Украине возник дефицит в энергосети, который уже не может покрывать импорт из-за рубежа.

Как предупреждали в "Укрэнерго", отключения света в Украине могут продолжаться летом, осенью, а также зимой. Глава компании Владимир Кудрицкий заявлял, что украинцев ждет "непростая зима".