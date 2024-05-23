Зеленский провел заседание Ставки с Сырским, Будановым и Умеровым

В четверг 23 мая президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное основным вызовам на фронте, в частности ситуации на Харьковщине и на Донбассе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

"Ставка. Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать.

Доклад министра обороны Рустема Умерова по обеспечению армии всем необходимым. Графики поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи от наших партнеров".

На ставке заслушали онлайн-доклад председателя ГПСУ Сергея Дейнеки. Он продолжает работать на местах, в приграничных регионах: Черниговская, Сумская, Харьковская области.

Также звучали доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко:

"Кроме планов РФ на поле боя разведчики получили много данных о стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время".