ВСУ сбили очередной российский штурмовик Су-25

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 23 мая сбили российский штурмовик Су-25. Это уже шестой сбитый бригадой самолет за последние несколько недель, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит страница бригады в Facebook.

"Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два".

Что предшествовало:

Так, 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий. О четвертом сбитии стало известно 18 мая. 22 мая Генштаб ВСУ также сообщил об ущербе Су-25.