ГСЧС: Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 21
Спасатели ликвидировали пожар на типографии в Харькове, куда попали две российские ракеты, количество пострадавших возросло до 21, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГСЧС.
"В Харькове ликвидирован пожар на предприятии, вызванный ракетными обстрелами россиян. Число пострадавших возросло до 21. Погибли 7 человек".
Что предшествовало:
23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в том числе попали в типографию в городе.