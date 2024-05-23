ГСЧС: Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 21

Спасатели ликвидировали пожар на типографии в Харькове, куда попали две российские ракеты, количество пострадавших возросло до 21, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"В Харькове ликвидирован пожар на предприятии, вызванный ракетными обстрелами россиян. Число пострадавших возросло до 21. Погибли 7 человек".

Что предшествовало:

23 мая российские военные нанесли около 15 ударов ракетами С-300 или С-400 по гражданской инфраструктуре Харькова и области, в том числе попали в типографию в городе.