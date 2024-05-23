ОВА: В Одессе скончалась 4-летняя девочка, пострадавшая от удара РФ 29 апреля

В больнице 23 мая скончался ребенок, пострадавший в результате ракетного удара РФ по Одессе 29 апреля. Таким образом, количество жертв возросло до 8, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, количество жертв российских обстрелов 29 апреля увеличилось до 8 человек.

Сегодня в больнице скончалась 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего…"

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