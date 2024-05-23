Стало известно, сколько украинских военных прошли обучение в Бельгии

Около 2500 украинских военнослужащих прошли профессиональную подготовку на территории Бельгии, сообщает Укринформ.

Как передает бельгийское издание The Brussels Times, об этом сегодня в Брюсселе заявила министерша обороны Бельгии Человек Дедондер.

«Бельгия подготовила около 2500 украинских солдат, чтобы помочь им в борьбе против российского вторжения. Поддержка Украины остается главной задачей, которая также предусматривает развертывание (бельгийских) войск в Румынии и Литве. Эта помощь также распространяется на обеспечение тренировки, подготовку солдат, пилотов и технического персонала для боевых самолетов F-16», - говорится в публикации.

В то же время, как отмечает бельгийское издание, Дедондер отметила, что задержки в получении Бельгией уже заказанных самолетов F-35 могут внести изменения в график поставки для Украины самолетов F-16. По словам министерши, передача Украине бельгийских F-16 может состояться по возможности «до конца текущего года». Для того чтобы ускорить поставки F-16 для Украины, военное ведомство страны заказало дополнительные запчасти для обслуживания этих самолетов. Так что бельгийские самолеты F-16 будут переданы Украине сразу после того, как Бельгия получит первые F-35.

Как отметила руководитель бельгийского Минобороны, финансовая поддержка Бельгии для Украины в этом году уже составляет 916 миллионов евро, объем общей бельгийской помощи Украине с начала российского вторжения составил 1,2 миллиарда евро. Эти деньги, в частности, пришли от замороженных на территории Бельгии российских финансовых активов.

"Целенаправленная и последовательная поддержка Украины будет осуществляться так долго, сколько это потребуется", - заверила Дедондер.

В то же время, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления в Украину западных сухопутных подразделений, руководитель оборонного ведомства отметила, что такое предложение «не находится в повестке дня».

Как сообщал Укринформ, в мае Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

С прошлого года Бельгия является участницей так называемой коалиции самолетов по поставкам в Украину F-16. Первоначально ее участие ограничивалось обучением и технической и логистической поддержкой, но позже правительство страны решило передать и самолеты, которые должны быть выведены из эксплуатации в Бельгии и заменены на F-35. Бельгия заявила, что поможет Украине в тренировке военных летчиков для F-16 и обслуживании этих самолетов.