Оккупанты сообщают о взрывах и работе ПВО в Крыму

Оккупанты жалуются на взрывы в Крыму. В Симферополе якобы работает ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и "Крымский ветер".

По данным российских оккупантов, сегодня вечером в Симферополе стало "шумно". Россияне пишут, что их ПВО сбивает ракеты.

Взрывы якобы слышны от Симферополя до Сак. Также взрывы слышали в Гвардейском, Ялте и Алуште.

Кроме того, по данным канала "Крымский ветер", вероятно, был прилет по воинской части ФСБ возле Алушты. Однако эта информация требует подтверждения. Также, вероятно, под ударом оказалась воинская часть береговой охраны в Перевальном.

Взрывы в Крыму

С прошлого года украинские военные активизировали обстрелы Крыма. Военные ВСУ наносят удары по местам российских группировок, а также по важным военным точкам российских террористов.

Так недавно стало известно, что при ударе по российской базе противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму погиб командир воинской части №85683 Александр Кулаков.