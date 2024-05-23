Президент Чехии получил травму во время езды на мотоцикле

Чешский президент Петр Павел был вынужден обратиться к врачам после того, как получил травму во время езды на мотоцикле, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила вечером 23 мая канцелярия президента Чехии в X (Twitter).

В сообщении не уточняется, когда именно произошел инцидент, но указывается, что травмы не являются серьезными, хотя и требуют "непродолжительного наблюдения в Центральном военном госпитале в Праге".

"Мы сообщим больше информации, когда она станет доступной", – добавили в канцелярии Павела.

62-летний чешский президент известен страстью к езде на мотоцикле, которую он не оставил даже после победы на выборах в прошлом году.

В прошлом году Павелу даже пришлось извиняться после того, как его случайно застали за рулем мотоцикла без шлема, что является нарушением правил дорожного движения.

Президент Чехии, ранее возглавлявший Военный комитет НАТО, известен отличной физической формой. В феврале этого года он прыгал с парашютом, а во время визитов в регионы Чехии часто ходит в пешие походы.