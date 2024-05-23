У Буданова прокомментировали форум российской оппозиции во Львове

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов поддержал "Форум российской оппозиции" во Львове, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

В работе Форума приняли участие представители политической оппозиции и добровольческих военных формирований, воюющих в составе Сил обороны Украины.

"Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором. Подобные события приближают конец режиму Путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в РФ и поражение кремля в войне против Украины" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 мая во Львове прошел "Форум российской оппозиции", на котором присутствовали лидеры российской оппозиции, а также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Мэр Львова Андрей Садовый направил обращение в правоохранительные органы по этому Форуму.