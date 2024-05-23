Россияне вновь атакуют Харьков: в городе раздаются взрывы

Российская Федерация вечером четверга, 23 мая, в очередной раз атаковала Харьков. В городе раздаются взрывы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехрва в Telegram.

"В городе раздалось несколько взрывов" , - написал Терехов.

Позже Терехов написал о повторных взрывах в городе. По состоянию на 23.15 о пострадавших не сообщалось.

Напомним, сегодня россияне уже наносили удары по Харькову. В тот раз во вражеский обстрел попала типография Vivat. В результате атаки погибли и ранены.

Кроме того, под удар попало город Люботин. По предварительным данным, россияне использовали зенитные ракеты С-300.