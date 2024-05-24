Байден хочет назначить Кению главным союзником США вне НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил Конгрессу, что планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто в США, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Заметим, что такой статус Соединенные штаты предоставляют этот статус странам, имеющим тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.

"Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника вне НАТО" , - говорится в сообщении.

Байден считает, что предоставление Кении статуса основного союзника США вне НАТО укрепит безопасность обеих стран, а также мира. Кроме того, повышение уровня отношений между двумя странами может оказать Вашингтону большее влияние в Восточной Африке.

Ранее сообщалось, что Кабо-Верде стала первой африканской страной, подтвердившей, что примет участие в саммите мира в Швейцарии.