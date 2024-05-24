Курс валют НБУ на 24 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 мая, вырос до уровня 39.9205 за 1 доллар.

Евро подорожал на 20 коп до 43.3137 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 50.8587 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 43.7293 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1527 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.920 500 EUR Евро 43.313 700 GBP Фунт стерлингов 50.858 700 CHF Швейцарский франк 43.729 300 PLN Польский злотый 10.152 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.