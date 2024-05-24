Курс валют НБУ на 24 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 мая, вырос до уровня 39.9205 за 1 доллар.
Евро подорожал на 20 коп до 43.3137 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 50.8587 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 43.7293 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.1527 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.920500
|EUR
|Евро
|43.313700
|GBP
|Фунт стерлингов
|50.858700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.729300
|PLN
|Польский злотый
|10.152700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.