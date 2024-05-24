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Курс валют НБУ на 24 мая

Курс валют НБУ на 24 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 мая, вырос до уровня 39.9205 за 1 доллар.

Евро подорожал на 20 коп до 43.3137 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 50.8587 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 43.7293 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1527 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.920500 +0.0955
EUR Евро 43.313700 +0.2031
GBP Фунт стерлингов 50.858700 +0.2551
CHF Швейцарский франк 43.729300 +0.2095
PLN Польский злотый 10.152700 +0.0556

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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