Путин хочет приобщить Беларусь к российским ядерным учениям
Глава России Владимир Путин заявил, что во время своего визита в Беларусь намерен обсудить с белорусским диктатором Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием, сообщает Украинская правда.
"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", – заявил Путин.
В четверг вечером самолет российского правителя приземлился в аэропорту белорусской столицы.
По данным пресс-службы белорусского лидера, 24 мая переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.
В прошлом месяце в Беларуси приняли новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.
На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.