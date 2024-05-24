Путин хочет привлечь Беларусь к российским ядерным учениям

Глава России Владимир Путин заявил, что во время своего визита в Беларусь намерен обсудить с белорусским диктатором Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусской стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием, сообщает Украинская правда.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях" , – заявил Путин.

В четверг вечером самолет российского правителя приземлился в аэропорту белорусской столицы.

По данным пресс-службы белорусского лидера, 24 мая переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.

В прошлом месяце в Беларуси приняли новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.

На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.