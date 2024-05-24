Удар по Алуште: партизаны заявляют о поражении узла связи

В результате ночной атаки на объекты россиян во временно оккупированном Крыму был поражен узел связи оккупантов.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что только что (сообщения опубликовали в полночь 24 мая, - ред.) в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735). Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму" , – говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что это бывшая украинская военная часть, которую теперь используют россияне.