РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 13 танков – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1240 военных, 42 артсистемы, 27 бронемашин, 10 танков, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили: