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РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 13 танков – Генштаб

РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 13 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1240 военных, 42 артсистемы, 27 бронемашин, 10 танков, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 498 940 (+1 240) человек,
  • танков − 7 635 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 775 (+27) ед,
  • артиллерийских систем − 12 902 (+42) ед,
  • РСЗО − 1 080 (+3) ед,
  • средств ПВО − 813 (+0) ед,
  • самолетов − 356 (+1) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 401 (+10) ед,
  • крылатых ракет − 2 209 (+0) ед,
  • кораблей/катера − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 569 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 101 (+7) ед.

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