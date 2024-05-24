РФ потеряла в Украине еще более 1200 военных и 13 танков – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1240 военных, 42 артсистемы, 27 бронемашин, 10 танков, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 498 940 (+1 240) человек,
- танков − 7 635 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 14 775 (+27) ед,
- артиллерийских систем − 12 902 (+42) ед,
- РСЗО − 1 080 (+3) ед,
- средств ПВО − 813 (+0) ед,
- самолетов − 356 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 401 (+10) ед,
- крылатых ракет − 2 209 (+0) ед,
- кораблей/катера − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 569 (+56) ед,
- специальной техники – 2 101 (+7) ед.