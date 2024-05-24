Макрон раскритиковал Путина за отказ от перемирия во время Олимпиады
Отказ российского диктатора Владимира Путина от предложения олимпийского перемирия свидетельствует, что он стремится продолжать войну и не хочет мира. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNBC, сообщает Новое время.
«Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира», — сказал Макрон.
Французский президент отметил, что теперь Путин отклонил конкретное предложение о перемирии.
«Поэтому для всех в мире понятно, что он решил начать свою войну, и он не готов к миру», — заключил Макрон.