Греция изучает запросы Украины относительно военной помощи – СМИ

На фоне нового российского наступления на разных фронтах в Украине Афины изучают список старых и новых запросов Киева о военной помощи из резервов греческих вооруженных сил. Об этом пишет греческое издание Ekathimerini, сообщает Европейская правда.

Греция обязалась продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока это не будет иметь негативного влияния на сдерживающую силу греческих вооруженных сил. Другими словами, она не будет предоставлять зенитные системы до того, как они будут заменены на новые.

Новые украинские запросы адресованы всем партнерам НАТО, которые оказывают материальную поддержку Киеву. Среди запросов, касающихся Греции, – ракеты и реактивные снаряды для зенитных систем, системы Patriot и С-300, запчасти к истребителям F-16 и, по возможности, сами F-16, ракетные установки РМ-70, инженерное оборудование, противокорабельные системы Harpoon, артиллерийские снаряды (калибра 155, 152, 122 и 102 мм), а также минометные и танковые снаряды (калибра 125, 120, 105, 30, 35 и 40 мм).

И украинцы, и их союзники ищут решения, которые помогут усилить потенциал Киева.

Среди таких решений – передача зенитных боеприпасов, имеющихся в Греции, для использования в системах, которые уже есть в распоряжении украинцев.

В дополнение к уже предоставленному оружию и боеприпасам, Афины уже используют метод межгосударственных контрактов с США и Чехией, которые закупают боеприпасы и другие материалы по поручению Киева за счет бюджета Министерства обороны Греции.

Общая позитивная атмосфера между Афинами и Киевом была подтверждена в четверг во время телефонного разговора между премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским.