СМИ оценили ядерный арсенал России

Россия начала обучение по подготовке и применению ядерного оружия; россияне отрабатывают "снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения". В настоящее время РФ имеет только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 в ОТРК Искандер. Ссылаясь на данные специализированного издания Defense Express, сообщает Корреспондент.

Справочник Bulletin of the Atomic Scientists (именно эта организация ведет отсчет Часов Судного Дня) является наиболее полным источником в этом вопросе, поэтому именно на нем использовалось издание для соответствующего анализа.

По данным Bulletin of the Atomic Scientists, под 52 единицы Ту-95МС россияне имеют в общей сложности 430 ядерных боезарядов, а под 15 имеющихся Ту-160 – 156 боеголовок. При чем в обоих случаях говорится о "спецБЧ" под крылатые ракеты типов Х-55 и Х-102 (ядерный вариант Х-101).

Заявленный показатель арсенала нестратегического ядерного вооружения ВМФ РФ выглядит значительно больше, чем для стратегической авиации – всего 784 ядерных боезаряда. Однако в это количество включены "спецБЧ" под разные типы торпед, противокорабельных ракет и даже глубинных бомб.

Журналисты обращают внимание на то, что списанные, но в то же время не утилизированные ядерные боезаряды РФ учитываются отдельно. Их количество составляет 1200 единиц.

Как уже сообщалось, Россия начала первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия. В рамках этого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа РФ отрабатывает учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для ракетного комплекса Искандер. Производится снаряжение ими ракет и тайное выдвижение в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.