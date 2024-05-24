Суд разрешил еще полсотни осужденным проходить военную службу

22 мая Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, которые выразили желание мобилизоваться в вооруженные силы для участия в войне.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу суда, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что все ходатайства поступили от ГУ "Райкивецкая исправительная колония (№78)".

Рассмотрение происходило в открытых судебных заседаниях в режиме видеоконференций, во время которых судьи имели возможность пообщаться с осужденными.

"Суд установил обстоятельства написания этих заявлений и то, что они являются добровольными. Как рассказывали некоторые из мужчин, они изъявляли желание служить и оборонять страну еще во время рассмотрения их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена. Вместе с тем, по словам осужденных, в исправительной колонии остается большое количество лиц, которые освобождаться условно-досрочно таким образом не желают" , − говорится в сообщении суда.

Отмечается также, что подавляющее количество добровольцев − это мужчины молодого возраста, осужденные в основном за кражи. Во время судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы не имеют, но выражали уверенность, что смогут овладеть ими достаточно быстро.

"Многие осужденные во время видеоконференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией" , − отмечает пресс-служба суда.

Как сообщалось ранее, не позднее чем через 24 часа после вступления постановлений в законную силу представители Нацгвардии должны доставить условно-досрочно освобожденных в Хмельницкий райТЦК для заключения контракта и прохождения военной службы в определенной для них воинской части.

Также суд устанавливает над мужчинами административный надзор сроком на 1 год, но не дольше чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту.

Среди ограничений для условно-досрочно уволенных − запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Ранее, 21 мая, Хмельницкий горрайонный суд освободил от отбывания наказания первых двух заключенных, которые выразили желание мобилизоваться.