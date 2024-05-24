В Киев приехала спикер Сейма Польши

В пятницу в Киев прибыла спикер польского Сената Малгожата Кидава-Блонска. Об этом рассказали вицеспикер украинского парламента Елена Контратюк и сама Кидава-Блонская, сообщает Европейская правда.

Контратюк опубликовала в своем Facebook фото и видео встречи Кидава-Блонской на вокзале в Киеве.

"Встретила спикер на киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений" , - прокомментировала Кондратюк, поблагодарив Сенат Польши за сотрудничество и принятие важных резолюций в поддержку Украины.

Кидава-Блонская сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером Русланом Стефанчуком.

Кидава-Блонская, которая в 2021 году претендовала на участие в президентских выборах от партии Дональда Туска, была избрана новым маршалком Сената Польши в ноябре прошлого года.