Китай и Бразилия призывают провести "мирную конферецию" касательно Украины

Бразилия и Китай призывают к "международной мирной конференции", которая была бы признана как Россией, так и Украиной. Об этом стало известно после встречи министра иностранных дел КНР Вана И и главного советника президента Бразилии Селсо Аморима. Об этом Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Обе страны обнародовали заявление, в котором изложено "общее понимание" о пути урегулирования российско-украинской войны. Это первый раз, когда Китай подписывает общую декларацию по этому поводу.

"Китай и Бразилия поддерживают международную мирную конференцию, проведенную в должное время, которая была бы признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов" , - говорится в совместном заявлении, язык которого напоминает "мирный план" Китая.

Страны подписали совместную декларацию на фоне активной подготовки саммита мира в Швейцарии, который состоится в июне. Как сообщали Bloomberg, мероприятие будет сосредоточено на том, чтобы привлечь к нему страны "Глобального Юга", в том числе Китай, оказывающий значительное влияние на РФ.

В апреле 2023 года президент Бразилии Лула да Сильва призвал США "не поощрять войну". Он считает, что "мир отвечает интересам всех", а война якобы интересна только президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину. Также он призвал Киев передать Крым России. По его мнению, это будет гарантировать наступление мира.