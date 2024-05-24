Китай отрабатывает "захват контроля" над критически важными районами Тайваня - СМИ

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу, 24 мая, продолжила военные учения вокруг Тайваня. Об этом пишет Xinhua, сообщает Зеркало недели.

"Интегрированные операции внутри и за пределами островной цепи проводятся для проверки способности командования совместно брать под контроль поле боя и наносить общие удары, а также захватывать контроль над критически важными районами" , - заявил представитель командования Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая Ли Си.

Это второй день военных учений Пекина вокруг острова, крупнейших за последний год и начавшихся после инаугурации нового президента Тайваня Уильяма Лая.

Пекин осудил Лая как "опасного сепаратиста" и подверг критике его инаугурационную речь, в ходе которой новый президент острова призвал Китай прекратить запугивание, что значительно усилилось во времена китайского лидера Си Цзиньпина.

Армия Китая, по численности превосходящая вооруженные силы Тайбэя, начала учения в четверг, 23 мая, утром, отправив военные корабли и истребители маневрировать вокруг острова как "строгое наказание за сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня", а также предостережение от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.

Двухдневные учения, предусматривающие совместные операции армии, флота, военно-воздушных и ракетных сил, проводятся в Тайваньском проливе - узком водоеме, отделяющем остров от материкового Китая, а также на севере, юге и востоке возле Тайваня, сообщает CNN.

Впервые к учениям НОАК также привлечена береговая охрана Китая, действующая в районах вокруг отдаленных тайваньских островов Кинмэн, Мацу, Вуцу и Дуньин, расположенных неподалеку от юго-восточного побережья Китая.

Министерство обороны Тайваня осудило военные учения Пекина как "иррациональные провокации" и развернуло свои морские, воздушные и сухопутные силы в ответ.

Как пишет китайское издание China Daily, эти военные учения служат предупреждением для руководящей Демократической прогрессивной партии острова и их можно рассматривать по нескольким направлениям.

Учения на юге являются "политической атакой" на оплот сил, выступающих за независимость Тайваня. Издание называет это демонстрацией возможности экономической блокады острова, поскольку порт Гаосюн, расположенный вблизи южной части острова, является крупнейшим портом Тайваня, поэтому учения демонстрируют способность НОАК перекрыть порт - "морские ворота" и нанести удар по тайваньской торговле. Также порт Гаосюн является важным гарнизоном для морских вооруженных сил Тайваня и учения показывают, что НОАК может удерживать их в порту, а это является мощным "сдерживающим фактором для фантазий сторонников независимости Тайваня о получении независимости с оружием в руках".

Учения на востоке направлены на блокирование трех линий: во-первых, жизненно важной для Тайваня линии импорта энергоносителей. Во-вторых, путей отступления, по которым могли бы сбежать силы, выступающие за независимость острова. И, в-третьих, линии поддержки некоторых союзников Соединенных Штатов для помощи "силам независимости Тайваня".

Таким образом, отмечает издание, учения демонстрируют, что армия Китая может наносить удары по портам, аэропортам и другим важным объектам Тайваня на разных направлениях.

The Guardian пишет, что конфликт вокруг Тайваня был бы катастрофическим и, вероятно, вовлек бы другие страны в регионе и за его пределами.

В ответ на учения Пекина представители Японии, США, Южной Кореи и Австралии призвали к спокойствию. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг предупредила, что "риск потенциальной эскалации растет".

Европейский Союз заявил, что он "непосредственно заинтересован в сохранении статус-кво в Тайваньском проливе" и выступает против "любых односторонних действий, изменяющих статус-кво силой или принуждением".

В ООН сообщили, что следят за развитием событий в Тайваньском проливе, и призвали "соответствующие стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе".

Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и никогда не исключал возможности захватить остров силой при необходимости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что НОАК получила приказ готовиться к вторжению на Тайвань до 2027 года. В то же время, помощник министра обороны США по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе считает, что Пекин не осуществит никакой серьезной “агрессии" против Тайваня до 2030 года.

Впрочем, Си четко дал понять, что "неизбежное воссоединение" острова с Пекином нельзя откладывать на неопределенное время.