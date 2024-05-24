В энергосистеме дефицит на протяжении всех суток – "Укрэнерго"

В Украине 24 мая графики отключений действуют на протяжении всех суток из-за дефицита в энергосистеме, применяют аварийную помощь из Европы.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Плотная облачность отдельных регионов мешает солнечным электростанциям работать на максимуме своей мощности в дневные часы. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Потребление для бытовых и промышленных потребителей ограничивается и в дневные часы.

Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Сегодня ночью с 02:00 до 07:00 также применялась аварийная помощь из Польши и Румынии.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 15315 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1350 МВт.

Из-за погодных условий на утро обесточены 19 населенных пунктов в Сумской области. По другим причинам без энергопитания – 407 населенных пунктов. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях. По техническим причинам – в Запорожской области.