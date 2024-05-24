Войска РФ убили в Украине уже 547 детей - ОГП

Российские войска с начала полномасштабного вторжения убили в Украине уже 547 детей, еще 1348 получили ранения. Такие данные обнародовала пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Более 1895 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 24 мая 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 547 детей погибли и более 1348 получили ранения разной степени тяжести» , - говорится в сообщении.

По информации ОГП, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 532, Харьковской – 374, Херсонской – 152, Днепропетровской – 13.