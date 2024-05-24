Орбан: Венгрия хочет переоценить свое членство в НАТО

Венгрия работает, чтобы переопределить свое членство в НАТО. Будапешт хочет, чтобы была возможность отказаться, если Альянс начнет боевые действия за пределами своих стран-членов. Об этом заявил премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Венгерский премьер заявил, что его страна хочет переоценить членство в НАТО, и якобы чиновники работают над этим.

"Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО" , - сказал он.

Следует отметить, что Венгрия блокирует будущее вступление Украины в ЕС и НАТО. Будапешт часто выступает против введения санкций против России, а также затягивает процесс выделения финансовой или иной помощи Украине.

Венгрия не предоставила Украине военную помощь. Западные СМИ сообщали, что страна также запретила транзит оружия через свою территорию.