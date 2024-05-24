Правительство Швеции закупает новые БМП для украинской армии

Швеция пополняет свои запасы своего парка БМП на замену тем машинам, которые передали Украине, а также готовится поставить Украине больше CV90 в новейшей версии. Об этом говорится на сайте компании BAE Systems, производящей БМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти новые CV9035 MkIIIC расширят возможности как шведской, так и украинской армии, и обеспечат экипажи улучшенной боевой осведомленностью, повышенной мобильностью, защитой и способностью к поражению" , - заявил исполнительный директор компании BAE Systems Hägglunds Томми Густафссон-Раск.

В компании отметили, что таким образом новый контракт пополнит запасы БМП Швеции, взамен тех, которые она ранее подарила Украине. В прошлом году Стокгольм передал Киеву 50 таких машин.