В Киеве открыли пешеходный мост, построенный за меценатские средства

В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров, который построили на средства меценатов, в частности Метрополии Большого Парижа.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Мост соединяет остров с набережной Оболони и парком "Наталка".

Конструкции для моста были сделаны еще на "Азовстале" в Мариуполе. Их доставили в Киев за несколько недель до начала полномасштабной войны.

В настоящее время подсветки основной конструкции не будут включать, только экономное LED освещение перил моста.