Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в четверг, 23 мая, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «скоро» планирует выступить на совместном заседании Конгресса. Об этом пишет The Times Of Israel, сообщает Новое время.

Джонсон не уточнил, когда именно состоится выступление, но сказал, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер подписал его.

«Это будет своевременным и очень сильным проявлением поддержки израильского правительства во время наибольшей нужды» , — сказал Джонсон в своей речи в посольстве Израиля в Вашингтоне на ежегодном мероприятии по случаю Дня независимости.

Кроме того, официальный представитель сообщил изданию, что Нетаньяху стремится отстоять интересы Израиля, и его не беспокоят возможные последствия в США.

В 2015 году около 60 демократов бойкотировали последнюю совместную сессионную речь Нетаньяху, которая была организована лидерами республиканцев в Конгрессе за спиной тогдашнего президента Барака Обамы, чтобы заставить израильского премьера лоббировать против ядерной сделки, которую Вашингтон подписал с Ираном в конце того же года.

Отмечается, что предстоящую речь Нетаньяху может бойкотировать гораздо большее количество демократов, поскольку война Израиля против ХАМАС в секторе Газа «становится все более непопулярной» среди них.