Согласована принудительная эвакуация более сотни детей из Харьковщины

Соглашено решение о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.

Отмечается, что обязательную эвакуацию принудительно 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область.

Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней.