СБУ задержала предателя, который шпионил за военными в Донецкой области

В Донецкой области задержали информатора российских спецслужб, который отслеживал геолокации Сил обороны вблизи самых горячих точек восточного фронта. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что фигурант пытался выявить опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, ведущих непрерывные бои на Покровском и Краматорском направлениях. Враг надеялся использовать эти данные для огневого поражения позиций ВСУ с использованием ракетного вооружения.

СБУ заблаговременно получила информацию о планах оккупантов, разоблачила и поэтапно документировала разведывательную активность фигуранта. Благодаря этому были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению пунктов базирования украинских войск, а затем задержан вражеский приспешник в его собственном доме. Им оказался местный житель, дистанционно сотрудничавший с российской разведкой через свою знакомую в РФ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в одной из соцсетей.

Во время обысков у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении - несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.