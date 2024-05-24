С оккупации вернули еще три семьи с детьми – Херсонская ОВА

Из временно оккупированной части Херсонской вернули три семьи, в которых воспитываются шесть детей.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Речь идет о 5 девочках и мальчике в возрасте от 1 до 9 лет.

"По словам родителей, жить в оккупации стало слишком тяжело. В отсутствие российских паспортов, они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу. С целью психологического давления и запугивания российские военные постоянно проводили обыски в помещениях, чем слишком запугивали детей. Такое отношение и страх за будущее стал толчком для принятия решения о выезде" , – говорится в сообщении.

В настоящее время все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В ОВА отметили, что с начала 2024 года из временно оккупированной Херсонщины удалось вывезти 94 ребенка.