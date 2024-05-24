Глава Нацполиции прокомментировал расследование о семейном бизнесе

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что все сведения о своих активах, супругах, а также дочери указал в декларациях, содержащихся в открытом доступе на сайте НАПК. Об этом он написал в Facebook, комментируя расследование Bihus.info, в том числе о том, что его семейный бизнес торговал с фирмами, деятельность которых расследовала Нацполиция, сообщает Укринформ.

"По поводу сюжета, опубликованного на одном из Youtube-каналов, могу лишь заметить, что сведения о моих декларациях, поданных с 2015 года, содержатся в открытом доступе на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, где указаны активы мои и моей супруги, а также дочери на момент совместного проживания" , - отметил он.

По его словам, вся эта информация доступна для всех и не является тайной.

"Кроме того, согласно требованиям законодательства, я прошел специальную проверку, которая включала, в том числе, и проверку декларации. Поэтому не сомневаюсь, что я и моя семья, а также образ моей жизни находятся под постоянным контролем антикоррупционных органов, что хорошо. Ведь это позволяет нам оставаться открытыми в отношениях с обществом" , - заявил глава НПУ.

Выговский выразил благодарность за постоянное внимание медиа работе Нацполиции и его лично.

"Постоянный анализ деклараций журналистами – это хорошая форма общественного контроля в демократической стране" , – считает он.

Как сообщалось, в расследовании Bihus.info говорится, что семейный бизнес главы Нацполиции торговал с фирмами, деятельность которых расследовала НПУ. В частности, по информации расследователей, на сестру Выговского оформлена доля компании ООО "Югнефтепродукт", которая занимается оптовой торговлей горючим.

Отмечается, что в течение 2022-2023 годов эта фирма якобы торговала как минимум с двумя фигурантами уголовных производств, следствие по которым вела полиция под руководством Выговского.