Оператор ГТС: инициатива "Вертикальный газовый коридор" опережает график

Оператор ГТС Украины вместе с коллегами по инициативе Вертикальный коридор проведет в июле 2024 года обязывающие аукционы новой увеличенной мощности. Ссылаясь на данные Оператора ГТС, сообщает Лига.Бизнес.

"Важный нюанс — благодаря слаженной работе, проактивности всех участников мы на год опережаем график стандартной процедуры. Надеюсь, наша координация будет оставаться такой же эффективной и мы вместе воплотим проект Вертикального коридора в пользу европейской энергобезопасности" , — сказал генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа во время выступления.

Операторы DESFA и Gastrade (Греция), ICGB и BULGARTRANSGAZ (Болгария), TRANSGAZ (Румыния), FGSZ (Венгрия), EUSTREAM (Словакия), VMTG (Молдова) и ОГТСУ (Украина) подтвердили готовность провести обязывающий этап одновременно, согласно Регламенту ЕС NC CAM, принятому Европейской комиссией.

Представители каждого из операторов ГТС проинформировали потенциальных заказчиков услуг об особенностях процедуры распределения новой (увеличенной) мощности.

По результатам аукционов операторы ГТС подготовят экономический тест, который будет основываться на распределении новой (увеличенной) мощности. Операторы определят наиболее экономически целесообразные варианты расширения пропускной способности, воплощение которых необходимо для удовлетворения спроса вдоль маршрута Вертикального коридора.